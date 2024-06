Governo desapropria entorno do Bate Estaca para instalar parque linear | A TARDE

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) decretou, na última quinta-feira, 23, a desapropriação de um terreno de mais de 13 mil metros quadrados no entorno do canal do Bate Estaca, no bairro do Uruguai, em Salvador.

A ideia da gestão estadual é a construção de um parque linear — também conhecido como “corredor verde” — no entorno do canal, como parte das obras de macro e microdrenagem nas bacias de Massaranduba e Ruy Barbosa, na Península de Itapagipe.

A região da Península de Itapagipe, na Cidade Baixa, sofre frequentemente com os alagamentos nos períodos de chuva. Com a grande obra de macro e microdrenagem realizada pela Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia), a expectativa é de resolução desse problema.

Além da implantação do corredor verde, as obras preveem o alargamento do canal do Bate Estaca, para garantir uma maior vazão de água durante os períodos de muita chuva em Salvador. Além disso, os trechos ainda abertos do canal serão cobertos, visando dar maior segurança aos transeuntes do local.

Em seu projeto, a administração de Jerônimo Rodrigues promete ainda fazer a total limpeza do canal e complementar o sistema de esgotamento sanitário na região, para interromper o processo de poluição das águas.

