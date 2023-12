Governo encerra 1ª etapa do Programa Juventude Produtiva | A TARDE

Com programação que contará com exibição de documentário, desfile e exposição de produtos na terça-feira, 19, a partir das 14h, o Governo do Estado da Bahia realiza a cerimônia de encerramento da primeira fase do Programa Juventude Produtiva, no Museu Nacional de Cultura Afro-brasileira (Muncab).

Executado pela Secretaria do Trabalho Emprego, Renda e Esporte (Setre), o Programa reuniu 11 projetos com objetivo de impulsionar o desenvolvimento social e a autonomia econômica de adolescentes e jovens baianos, beneficiando mais de 17 mil pessoas, de 16 a 29 anos, estudantes ou egressos da rede pública escolar.

Com investimento superior a R$ 8 milhões, a ação ofereceu capacitação e orientação para atividades empreendedoras e geradoras de renda por meio de projetos como o Força Jovem/Jovens Cineastas, que possibilitou a produção de 24 curtas-metragens por estudantes da rede pública estadual. Na solenidade será exibido um documentário com o ‘making off’ do projeto e um dos curtas, realizado por alunos do Centro de Educação Especial da Bahia (Ceeba).

A programação inclui um desfile de moda de jovens que participaram do projeto Jovem Empreendedor, responsável pela capacitação social e profissional nas áreas de moda, audiovisual, empreendedorismo digital, design digital e digital music.

Na área externa do Museu será montada uma feira com 20 expositores, participantes do projeto Acelerando Seu Corre Bahia/Fortalecendo seu Negócio, iniciativa que ofereceu educação empreendedora com conteúdos em gestão financeira, planejamento e venda em plataformas virtuais para mais de 2.000 jovens de Salvador e interior do estado.



Inscrições abertas

Dois projetos do Programa estão com inscrições abertas: Conectar EaD e Escola do Trabalhador 4.0. O primeiro oferece cinco mil vagas para 17 cursos diferentes. As opções são: fotografia digital profissional, gastronomia com ênfase em cozinha vegana, inglês básico e pré-intermediário, programação em python e informática básica, atendente de farmácia, barbearia, cabeleireiro, cuidador (a) de idosos (as), digital influencer e gestão de redes sociais, manicure e pedicure, profissional de turismo, profissional organizer, redes sociais como ferramenta de marketing.

Cada pessoa pode se inscrever em apenas uma opção. O curso se destina a estudantes e ex-estudantes de escolas públicas de até 29 anos, interessados em aprimorar suas habilidades e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://www.projetoconectarbahia.com.br.



Escola do Trabalhador 4.0

O Governo Federal destinou 500 mil vagas para a Bahia em cursos de qualificação oferecidos pela Escola do Trabalhador 4.0, iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em parceria com a Microsoft. São cursos na área de tecnologia e produtividade: de letramento digital (conceitos iniciais relacionados aos primeiros passos para uma carreira digital) a cursos avançados em TI. As pessoas interessadas podem se inscrever no link: https://cadastro.escoladotrabalhador40.com.br/



Em 2024 serão abertas as inscrições para o projeto Saber para Crescer, que prevê a oferta de 2.000 vagas para a capacitação de jovens empreendedores, uma ação em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).



Programação

14h – Receptivo e abertura da exposição de produtos confeccionados por jovens empreendedores participantes do Programa

15h – Ato institucional

16h – Exibição de documentário e curta-metragem

17h – Apresentação Cultural

18h - Encerramento