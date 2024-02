Governo entrega 150 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida na Bahia | A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, representou o Governo Federal durante a entrega de 150 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida na cidade de Ibotirama, na Bahia, nesta sexta-feira, 26. Com investimento de mais de R$ 10 milhões, o programa beneficia 600 famílias que passarão a morar no Residencial Jardim Novo Tempo. A cerimônia de entrega foi realizada com as presenças do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e do senador e líder do Governo no Senado, Jaques Wagner.

“O Minha Casa, Minha Vida não é só um programa para construir casas, é um programa social, que tem um foco especial e afetuoso: entregar casas para quem precisa, para quem não pode pagar por uma casa ao preço de mercado”, destacou o ministro. “Nos próximos meses, terão início as obras dos novos conjuntos habitacionais, no novo formato já anunciado pelo presidente Lula”.

As obras em Ibotirama estavam paralisadas desde dezembro de 2021 e foram retomadas pelo Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado, em junho de 2023. Para a finalização do residencial, foram realizados serviços de manutenção elétrica e das coberturas, instalações de equipamentos, pintura, recuperação de forros, além da construção do centro comunitário.

De acordo com o ministro Rui Costa, a retomada de obras do Minha Casa, Minha Vida pelo Brasil foi uma das prioridades listadas pelo presidente Lula, no início do governo, em 2023. “As obras de 180 mil casas estavam paralisadas. Já concluímos a maior parte e vamos dar sequência ao programa. No ano passado, superamos as expectativas, inclusive com o número de financiamentos, esse número explodiu, o que nos mostra que a população brasileira aderiu ao programa para ter sua casa própria”, lembrou.

Nesta sexta, também foi realizada, pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, a entrega de 576 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, em Sinop (MT). O Governo Federal prevê, até 2026, a contratação por meio do Ministério das Cidades de dois milhões de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, sendo um milhão de moradias da Faixa 1.