Governo entrega nova ligação entre a BR-324 e a Estrada do Derba | A TARDE

O Governo do Estado inaugurou na manhã desta terça-feira, 3, um novo contorno que liga diretamente a BR-324 à Estrada do Derba (BA-528). O conjunto de intervenções inclui também uma via marginal à BR-324 e um novo viaduto.

Localizada na região do bairro de Águas Claras, a obra visa trazer maior segurança e integração mais fluída entre as pistas e também no acesso à Avenida 29 de Março, melhorando o trânsito no local, onde há um fluxo intenso de veículos.

O trabalho foi executado ao longo de 12 meses pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e teve investimento estadual de aproximadamente R$ 39 milhões, sendo R$ 32 milhões em obras, e o restante em desapropriações na região.

As intervenções foram estrategicamente planejadas para integrar o sistema viário no entorno da nova rodoviária de Salvador que o Governo do Estado está construindo em Águas Claras. Ao todo, serão investidos R$ 129 milhões em uma intervenção viária complexa que contará com cinco viadutos e um mergulho. Jerônimo reforçou que as intervenções foram planejadas para melhorar a mobilidade de toda essa região e ainda suportar o fluxo de veículos quando a nova rodoviária for entregue.



"Estamos falando de uma obra que entre engenharia e desapropriação, chega a quase R$ 39 milhões, além desses objetivos citados aqui, está perfeitamente casada com os investimentos ligados ao metrô, que eu espero que a gente se reencontre aqui ainda neste mês para entregar o último tramo nessa direção", declarou o governador Jerônimo Rodrigues.

Para o presidente da Conder, José Trindade, a entrega da nova ligação realizada pelo Governo do Estado possibilita a resolução dos engarrafamentos crônicos na região. "Fizemos alças e viadutos que vão permitir que as pessoas possam trafegar com muito mais tranquilidade e qualidade de vida, sem congestionamentos. Essas intervenções estão interligadas com outras obras de mobilidade nesta região, e vão refletir em toda a cidade", pontou.

Orientações ao motorista



O motorista que trafega na BR-324 sentido Salvador deve ficar especialmente atento, pois seu acesso à estrada do Derba será feito antes do antigo retorno, utilizando a nova via marginal. Quem vem da Avenida 29 de Março também vai mudar o lado por onde acessava a BR-324, passando a utilizar o novo retorno que se encontra à sua direita.

Novas sinalizações verticais e horizontais foram colocadas na via para facilitar a compreensão dos condutores, que deverão redobrar a atenção na região nesse primeiro momento de adaptação ao novo sistema.

Já o motorista que estiver na BR-324 sentido Salvador e quiser ir para a Avenida 29 de Março, também deverá acessar a nova via marginal à BR-324. Ele vai usar o antigo contorno e passar sob a BR-324 para chegar à 29 de Março. Os veículos que vêm da 29 de Março e precisam acessar a BR-324 sentido Salvador passarão sob a BR-324, acessarão a nova alça e chegarão à via marginal da BR-324.

O trajeto não sofreu alteração para quem vem da estrada do Derba e precisa acessar a BR-324 nos dois sentidos; para os condutores que vêm da rodovia sentido Feira com destino à estrada do Derba; e para aqueles que vão da 29 de Março para a BR sentido Feira de Santana.