Governo entrega novas viaturas e equipamentos balísticos para a Civil | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado do secretário de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, e da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, entregou nesta terça-feira, 12, 19 novas viaturas e 46 escudos balísticos para a Polícia Civil.

Em solenidade durante visita ao Complexo de Departamentos da Polícia Civil, no bairro de Itapuã, o governador anunciou que o investimento total, para fortalecer as operações de combate à criminalidade, alcançou R$ 3,8 milhões.

Durante a entrega, Jerônimo enfatizou a importância da parceria entre os governos do Estado e Federal para a estruturação das forças de segurança na Bahia.

“Reconhecemos a importância da parceria da polícia baiana com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Encontramos amparo, por exemplo, no trabalho com a proteção das fronteiras. A cooperação constrói este cenário que permite a compreensão de que há um sistema nacional de segurança pública vigente, sendo construído e fortalecido”, disse.

Para o titular da SSP, Marcelo Werner, esses investimentos são fundamentais para melhorar a estruturação da Polícia Civil da Bahia.

“São vinte viaturas entregues [contando com uma entrega realizada em Ilhéus ontem] e mais equipamentos de proteção, proteção balística, não só coletes, mas escudos balísticos que ajudarão no cumprimento das diligências, e que darão mais segurança aos policiais civis. Também estamos investindo em inteligência, fortalecendo a investigação criminal, tudo isso em prol da segurança pública do nosso estado”, detalhou o secretário.

Distribuição estratégica

As viaturas adquiridas incluem 10 veículos modelos Ford Ranger, 2 Chevrolet Spin, 6 Yaris e 1 veículo para uso no transporte de cães, totalizando R$ 3,5 milhões. Dessas, 8 vão reforçar o entendimento especializado de proteção às mulheres vítimas de violências.

Entre as unidades contempladas estão o Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Luís Eduardo Magalhães, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Barreiras, as Patrulhas/Rondas Maria da Penha e às Deams dos municípios de Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana, Jequié, Juazeiro e Porto Seguro. Cada unidade uma receberá um veículo.

A delegada-geral da Polícia Civil destacou a importância das entregas. “É um momento muito feliz, no total são oito viaturas para atendimento da mulher, e para, além disso, também temos importantes entregas, um dos veículos adaptados vai para o canil da Core [Coordenação de Operações e Recursos Especiais], que tem executado um trabalho excelente junto aos Correios, e aprendeu uma quantidade expressiva de drogas durante todo este ano”, exemplificou Heloísa Brito.

As viaturas modelo Ranger serão destinadas às unidades da Coordenadoria Regional de Polícia Civil do Interior (Coorpin) em Feira de Santana, Vitória da Conquista e Barreiras, e ainda ao Departamento de Planejamento Administração e Finanças (Depaf), Coordenação de Ações de Polícia Judiciária (Copj), (Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), Departamento de Infraestrutura e Logística (Dilog), Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e ao Departamento Especializado de Investigações e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Cada um dos departamentos vai receber um veículo.

A entrega dos escudos de proteção balística, também foi destacada pela delegada-geral, Heloísa Brito, considerando a relevância desses recursos para proporcionar condições mais eficientes de trabalho aos policiais.

“Este equipamento protege o policial em uma ação que necessite confronto, em alguma entrada em ambientes que ele não tenha o total controle. É um investimento importante para a proteção e segurança dos nossos policiais civis”.

No total, foram entregues 46 escudos balísticos de nível III-A, em que foram investidos recursos da ordem de quase R$ 323 mil. Os equipamentos são resistentes a disparos de todos os calibres de armas curtas, submetralhadoras 9 mm e Magnum 41.