Governo faz alterações nas polícias e Jerônimo explica: “Oxigenação”

Governador afirmou que a rotatividade é uma tradição da SSP-BA - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Nas últimas semanas, as publicações do Diário Oficial do Estado (DOE) têm registrado diversas movimentações na Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), com exonerações e novas nomeações tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Perguntado pelo Portal A TARDE nesta terça-feira, 18, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) minimizou as mudanças no setor.

Segundo Jerônimo, a rotatividade é uma tradição da Segurança Pública e serve para não acomodar os profissionais da área nos postos em que estão, gerando uma oxigenação na secretaria estadual.

“É movimentação interna. É regra da Polícia, não deixar que um comandante ou às vezes um delegado fique muito tempo nessa posição. É mais a regra da convivência e não deixar que um profissional, um comandante de um setor — seja de delegacia ou de um pelotão —, fique muito tempo, porque aquilo, segundo a boa convivência da Polícia, cria relações e isso acaba atrapalhando o perfil da autonomia de um policial. Isso é regra, constantemente acontece isso, assim como também acontece nos presídios. Uma rotatividade, para que a oxigenação possa acontecer”, explicou o governador.