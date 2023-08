Governo federal vai assumir administração de hospital em Paulo Afonso

O Hospital Nair Alves de Souza (HNAS), localizado na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia, vai ser administrado pelo Governo Federal, através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O anúncio foi feito nesta terça-feira, 9, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante uma reunião com o deputado federal Bacelar (PV-BA) e com o vereador de Paulo Afonso Marconi Daniel (PV-BA). As informações são do site Classe Política.

Santana recebeu a solicitação, mas afirmou que já tem uma equipe técnica no local e que o processo de federalização está prestes a acontecer. “Já estou trabalhando com o presidente da Ebserh e estamos nos empenhando porque entendemos a importância desse Hospital para a universidade”, pontuou o ministro.

Esta é uma luta antiga da comunidade que ganhou o apoio do deputado Bacelar, vice-líder do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos Deputados e interlocutor do governo do estado em Brasília. A intenção, segundo Bacelar e Marconi Daniel, é melhorar o atendimento a população e que o HNAS seja utilizado por estudantes de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) – Campus Paulo Afonso.