Governo Jerônimo alinha estratégias para o ano letivo de 2025

Os gestores puderam apresentar desafios e sugestões para otimizar sua aplicação - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), a secretária da Educação, Rowenna Brito (PT), e gestores dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) se reuniram, neste sábado (8), em Salvador, para discutir o início do ano letivo de 2025.

Entre os temas abordados estavam a gestão da aprendizagem, avaliação de 2024, metas educacionais e iniciativas para melhorar o desempenho escolar na Bahia.

Destaques do encontro incluíram a participação no Saeb e no Enem, o uso do diário digital, programas como Educa Mais e Bolsa Presença, além do fortalecimento da formação docente e melhorias estruturais nas escolas.

“Discutimos questões fundamentais para o desenvolvimento da educação do nosso estado. Esta reunião é crucial, pois nos permite alinhar estratégias e tomar decisões que impactam diretamente a vida dos cidadãos”, afirmou Jerônimo.

A participação no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi destacada, com a meta de alcançar 100% de adesão em 2025. A secretária Rowenna Brito reforçou o compromisso de superar a meta do Ideb e acompanhar de perto o desempenho das escolas estaduais.

Outro ponto central foi a implementação do diário digital, ferramenta que moderniza a gestão acadêmica e facilita o acompanhamento do desempenho dos alunos. Os gestores puderam apresentar desafios e sugestões para otimizar sua aplicação.

A professora do NTE de Seabra, Jucelina Guanais, valorizou o encontro: “Um momento especial, um impulso para voltarmos aos territórios com mais eficácia e vontade.”

Além disso, foram discutidos o monitoramento das notas, conselhos de classe por unidade escolar e a importância de fortalecer a formação dos profissionais da educação. A melhoria da infraestrutura das escolas também foi destacada como fator essencial para o avanço da qualidade do ensino na Bahia.