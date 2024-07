Governo Lula anuncia R$ 2,8 bi em investimentos para estradas baianas

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; Ministro dos Transportes, Renan Filho e o Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues emFeira de Santana - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O Governo Federal oficializou, na manhã desta segunda-feira, 1º, um investimento de R$ 2,8 bilhões para as estradas baianas. O anúncio foi feito pelo Ministro dos Transportes, Renan Filho, durante evento em Feira de Santana, cidade localizada cerca de 115,7 km de Salvador, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No discurso, o ministro citou a entrega 100% das obras da duplicação da BR-116, no lote 6, de Santa Bárbara até Feira e antecipou o início da continuidade da BR até o município de Serrinha.

“Essas obras se arrastaram durante muito tempo porque não haviam recursos, os governos não faziam os investimentos. Quando o senhor [Lula] voltou nós ampliamos os investimentos e entregamos essa obra pronta.[...] É uma obra muito importante e muito esperada por essa região”, declarou

Além disso, Renan Filho também anunciou a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da BR-030, que dá acesso à cidade de Maraú.

“Lá não tinha acesso por asfalto, temos que enfrentar lama no inverno e poeira no verão . O presidente vai assinar hoje, aqui, e vai autorizar as obras de pavimentação de 53 km que vão dar acesso à cidade de Maraú”, afirmou.

Ainda envolvendo a BR-030, mas saindo do sul em direção ao oeste baiano, o ministro também confirmou que outra obra será iniciada.

“Nós vamos assinar uma ordem de serviço para começar as obras que vão ligar a cidade de Cocos, no Oeste Baiano, até a cidade de Mambaí, no Estado de Goiás, são 194 Km de asfalto que o senhor está autorizando hoje. Essa obra vai aproximar Brasília em 200 km do litoral sul da Bahia, isso significa que o sujeito de Goiás, de Brasília ou de todo centro-oeste vai estar mais perto das praias baianas, vai vir para cá para passar a sua ferias, para fortalecer o turismo e também essas obras vão ajudar muito o crescimento da produção da agricultura do oeste baiano, que é uma das que mais crescem no Brasil e com essa infraestrutura vai ajudar demais”, detalhou.

Ao todo, o ministro reforçou que o investimento para o setor encaminhado a Bahia será de R$ 2,8 bilhões e ressaltou que no ano passado o Governo Federal já havia enviado R$ 1 bilhão para as estruturas.