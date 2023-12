Governo promove evento para debater redução das desigualdades sociais | A TARDE

O governo da Bahia realizou, nesta sexta-feira, 15, um seminário cujo tema foi ‘Desenvolvimento e Redução das Desigualdades: Desafios e Estratégias’. O evento aconteceu no auditório do Colégio Estadual Thales de Azevedo, no bairro Costa Azul, em Salvador. A atividade faz parte da 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que ocorre até domingo, 17.

“Hoje falaremos sobre como o Governo do Estado faz a confluência de um conjunto de políticas públicas para a superação da desigualdade e enfrentamento à pobreza. Esta atuação respeita a transversalidade nas várias áreas, como educação, saúde, inclusão da tecnologia, e também parcerias na pactuação federativa com os municípios e com o Governo Federal. É um momento importante para discutir esse assunto”, declarou a titular da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Fabya Reis, que realizou a palestra de abertura do seminário.

Em seguida, o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Márcio Pochmann, apresentou a importância do trabalho do instituto para entendimento das questões socioeconômicas do país. “Essa oportunidade do diálogo faz parte do IBGE, que é o principal produtor de informações e dados sobre a realidade brasileira. Mas, também, o IBGE serve como um farol para avaliar a condução das políticas públicas, e a sua efetividade na realidade nacional”, explicou.

O evento contou também com a presença do titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, e com a participação diretor-adjunto de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rafael Osório.