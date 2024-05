Governo prorroga inscrição no edital Bahia Sem Fome | A TARDE

O Governo do Estado da Bahia estendeu, até o dia 6 de maio, o prazo para inscrições no Edital Bahia Sem Fome – Água para Produção de Alimentos e Dessedentação Animal. Essa medida visa ampliar o acesso à água para a produção de alimentos e dessedentação animal em áreas rurais do estado.

O edital tem como objetivo implementar tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da chuva, contemplando a instalação de 1.125 cisternas calçadão, de 52 mil litros, e 1.722 barreiros trincheiras, no âmbito do Programa Água para Todos.

Serão destinados cerca de R$ 50 milhões, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), e do Programa Bahia Sem Fome.

A ação será executada por meio da seleção e contratação de organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que ficarão responsáveis pela implementação das tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da chuva.

Ao total, serão contemplados agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais de 45 municípios, distribuídos em 13 territórios de identidade da Bahia. O objetivo é enfrentar a insegurança alimentar e nutricional associada à escassez de água. Além de promover o acesso à água para produção, o edital também busca fortalecer a resiliência das comunidades rurais diante dos desafios climáticos.

Para a coordenadora do programa Água para Todos/CAR, Kamilla Santos, o edital é de suma importância para a promoção da segurança hídrica e para impulsionar a agricultura familiar na produção de alimentos saudáveis, na comercialização do excedente e no manejo com os animais.

“Serão 2.847 tecnologias sociais de acesso à água para produção sendo implementadas em 45 municípios baianos. Estaremos selecionando 15 organizações da sociedade civil com experiência em mobilização social, formação, ou seja, que conhecem a dinâmica para a implementação da cisterna calçadão ou do barreiro trincheira em comunidades rurais. Essa é uma ação em parceria com a Coordenação do Programa Bahia sem Fome, afinal, a água é um elemento básico para a alimentação saudável. Promover o acesso à água para produção é um enfrentamento contra a fome, contribuindo com a redução dos índices de insegurança alimentar no campo", explicou Kamilla.

O edital está disponível no site da CAR.