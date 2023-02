Governo tem ampliado políticas culturais no interior, diz secretário

O Secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro, falou na tarde deste domingo, 19, sobre a mobilização nos municípios para alavancar a folia também no interior. Segundo ele, o governo tem desenvolvido uma política constante de apoio às manifestações culturais em todas as cidades da Bahia.

“Nós fizemos um chamamento aos prefeitos e prefeitos nas cidades onde tem carnaval, estamos com esse apoio hoje em quase 70 municípios e obviamente que isso vai ampliando. E é uma demonstração ótima de quanto a gente pode apoiar e priorizar as políticas culturais onde as pessoas estão”, afirmou ele em coletiva, no domingo, 19.

Monteiro ressaltou que o espaço das manifestações culturais "vem se ampliando na medida do possível”, em um movimento que não se restringe ao carnaval e às micaretas, mas que chegou também a eventos como o São João, quando o governo apoiou mais de 200 municípios.