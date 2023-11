"Grupo político dialoga sem ficar em silêncio", diz Pablo Roberto | A TARDE

O deputado estadual, Pablo Roberto, (PSDB) ao confirmar a pré-candidatura à Prefeitura de Feira de Santana, centro norte da Bahia, afirmou que toda discussão vinda de grupos políticos tem que haver diálogo, ao mesmo tempo que destacou a relação de respeito que tem em relação ao líder do grupo, o ex-prefeito Zé Ronaldo.

"A gente diverge em diversos em pontos de vista com relação a condução da politica local. Minha pré-candidatura é realidade. O grupo tem que conversar, dialogar e projetar o futuro, e não ficar calado, com apenas uma pessoa criando viabilidade para participar do processo", disse.

Questionado sobre a candidatura figurar como uma provável terceira via, o parlamentar não enxerga ser um nome que represente tal posição.

"Não avalio como terceira via. Estamos há um ano da eleição e estamos há um ano da construção disso. Todas as pesquisas de opinião em Feira apontam uma vontade de mudança. Não trato como terceira via, já que outras candidaturas vão surgir", definiu.