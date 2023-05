"Há conversa, mas o martelo ainda não foi batido", diz Pablo Roberto

Presente na reunião estadual do PSDB, realizada em Salvador na manhã deste sábado, 27, o deputado estadual Pablo Roberto afirmou que entende a posição do partido que, ao longo de sua história vem dialogando e conversando com outras legendas, mas que suas posições serão tomadas de acordo com sua base política em Feira de Santana.

Ao Portal A TARDE, o parlamentar lembrou que ganhou a última eleição com um discurso de oposição ao governo petista, e que o sensato seria ouvir seus apoiadores antes de adotar qualquer posicionamento.

"Qualquer decisão que Pablo Roberto for tomar depende primeiro da escuta com a base de Feira de Santana, com as lideranças que compõem o meu grupo político em Feira de Santana. Claro que eu entendo qualquer decisão que o partido venha a tomar com relação a essas tratativas, mas Pablo Roberto só vai tratar desse assunto após ouvir a sua base, a sua militância na cidade de Feira de Santana, por tudo que temos construindo e pavimentando para o futuro", destacou

Questionado sobre o aceno do PSDB à gestão estadual e se tal aliança geraria um desconforto para seu grupo político, o deputado comentou uma possível integração da legenda à base do governo Jerônimo Rodrigues.

"Não. Tudo o que nós acompanhamos até aqui, inclusive o que a grande mídia estadual divulgou, é que o governador, que deu entrevista na semana passada, tem esse desejo, e o presidente estadual do partido, o deputado Adolfo Viana, colocou que o PSDB é um partido de diálogo, de conversa. Então, claro que decisões como essa não se resolvem em um café da manhã, é preciso muito diálogo, muita conversa. Não dá pra negar que as conversas estão acontecendo, mas também não posso adiantar de que o martelo está batido", revelou.

Roberto disse ainda que espera que a sigla possa tomar uma decisão com vistas ao que seja bom para a Bahia, sem deixar de considerar a importância de cidades como Feira de Santana, Juazeiro e Vitória da Conquista nesse processo.

"Então, existe alguns pontos que devem ser tratados e com bastante cuidado nessa conversa que está acontecendo. Eu acho que quando você assume um compromisso muito sério com a sociedade, com as pessoas que lhe colocaram no cargo eletivo, você tem acima de tudo um compromisso com o eleitor, com o cidadão. Então qualquer movimento que aconteça com relação a uma possível apoio do PSDB à base do governo, não vai mudar o posicionamento de votar naquilo que é importante pra Bahia", completou.