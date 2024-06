“Hidrogênio verde é o combustível do futuro”, diz Angelo Almeida

Angelo Almeida defende que a Bahia deve assumir liderança na produção de hidrogênio verde - Foto: Laís Rocha | Ag. A TARDE

O secretário estadual Angelo Almeida (PSB), da pasta de Desenvolvimento Econômico (SDE), esteve no programa Isso É Bahia, da rádio A TARDE FM, para falar do Workshop Bahia Estado Sede do Refino Verde no Mundo, que ocorre nesta segunda-feira, 10, em Salvador.

O evento, realizado através de uma parceria da SDE com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra (INEEP), visa atrair instituições e empresas que possam aderir à ideia de fomento à criação e implementação de um empreendimento, com a participação de grandes companhias do setor, a ser instalado no Polo Industrial de Camaçari, onde será produzido hidrogênio verde e seus derivados.

Na avaliação do governo do estado, o hidrogênio verde é o futuro energético do mundo e pode fazer da Bahia um polo econômico a nível internacional.

“A Bahia e o Brasil têm visto o que está ocorrendo no mundo inteiro, especialmente agora no Rio Grande do Sul. E é claro para todo mundo que precisamos nos movimentar. Uma das formas de nos movimentarmos é evitarmos os combustíveis fósseis, que vão levar alguns anos ainda para serem substituídos por outras matrizes energéticas. Porém, o início disso é preciso que seja para ontem. A Bahia está pronta para isso e nós vamos trabalhar para alavancarmos essa tese e essa possibilidade”, defendeu o secretário.

Almeida ainda comparou a iniciativa a outros grandes projetos começados na Bahia, como a Petrobras e o próprio Polo Industrial de Camaçari, onde o governo do estado pretende instalar seu hub de hidrogênio verde.

“Foi através de grandes ideias que surgiu a Petrobras. Foi grande a ideia que fez surgir o maior complexo químico da América Latina, que é o Polo de Camaçari. E é necessário que seja grande a ideia de nós fomentarmos — o setor público, o governo do estado, o governo federal, a iniciativa privada — esse hub, essa convergência de ações políticas e técnicas, que colocam a Bahia, em todo o planeta Terra, como um dos estados mais bem estruturados para receber essa nova tecnologia. O hidrogênio verde, inexoravelmente, será o combustível do futuro. E nós não podemos ficar para trás”, afirmou Angelo Almeida.

Segundo o titular da SDE, a Bahia é o local capaz de produzir o hidrogênio verde a um custo baixo, devendo atrair indústrias de todo o mundo, interessadas em fazer negócios no estado.

“A economia verde, voltada para o setor de combustível, que vai alimentar navios, aviões, automóveis e mudar a matriz energética mundial, toda ela pode ser produzida na Bahia a baixo custo. E o desafio para o mundo é justamente saber onde vamos encontrar a forma mais barata de produzir esse danado chamado hidrogênio verde”, avaliou Almeida.

Além de Angelo Almeida, também participam das mesas de discussões do workshop o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar; o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos; o diretor técnico do INEEP, Mahatma Ramos; o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli; e o diretor-presidente da Bahiagás (Companhia de Gás da Bahia), Luiz Gavazza; entre outros convidados.