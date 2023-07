Ida ao PT para disputar eleição vai depender de Jerônimo, diz Trindade

Durante o lançamento do edital de licitação para as obras de duplicação da Rua Artêmio Valente, trecho da Praça Júlio Rêgo até a via Mário Sérgio (Via Barradão), no bairro da Canabrava, na manhã desta segunda-feira, 24, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), José Trindade (PSB), tentou despistar de perguntas que envolviam as eleições municipais do ano que vem.



"Hoje é dia de torcer por essa grande obra. De noite é o momento de torcer pelo Vitória, apesar de eu ser Bahia. A parte política vai ficar a cargo do governador [Jerônimo Rodrigues (PT)]. E vamos trabalhar pelo candidato escolhido", afirmou Trindade em coletiva de imprensa. O presidente da Conder é cogitado como um possível candidato para prefeito de Salvador.

No entanto, Trindade deixou escapar que uma possível transição do PSB, seu atual partido, para o PT, principal partido da base do governador, não é impossível. "Estou muito bem no PSB. Qualquer mudança de partido vai depender de Jerônimo Rodrigues", disse.

A assinatura da licitação para as obras de duplicação da Rua Artêmio Valente é realizada por meio da Conder, empresa vinculada à Secretaria se Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur) da qual Conder é presidente.

"Pelo processo licitatório, esse é um investimento de R$ 12 milhões. Nós temos o começo das obras previsto para o início de outubro, que é quando se afina e se compatibilizam os projetos todos. A partir daí, serão oito meses para a conclusão das obras", disse Trindade.

null Lucas Franco