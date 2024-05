Ídolo do Vitória, Ricky pode ganhar Título de Cidadão Soteropolitano | A TARDE

Ex-atacante do Esporte Clube Vitória, o nigeriano Richard Daddy Owubokiri, conhecido como Ricky, pode receber o Título de Cidadão Soteropolitano pela Câmara Municipal de Salvador (CMS). O pedido para a honraria foi encaminhado à Casa pelo vereador Kiki Bispo nesta quinta-feira, 25.

O ídolo estreou no Vitória em 1984, na véspera de fazer 23 anos, em um clássico BA-VI. Na ocasião, o craque chegou marcando o único gol do Leão no empate em 1 a 1. Em 86, Ricky, campeão e artilheiro do Baiano 85, foi pro francês Laval. Depois, Metz, Benfica, Estrela Amadora e Boavista, os três últimos de Portugal.

Richard nasceu em Port Harcourt-NIG, passou por dois clubes de seu país de origem antes de chegar ao futebol brasileiro em 1984 para jogar no América-RJ.

Honraria

O Título de Cidadão da Cidade do Salvador é concedido pela Casa a pessoas nascidas fora da capital baiana e que tenham prestado relevantes serviços ao município de Salvador.