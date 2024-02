Implantação do BRS terá ônibus em faixas preferenciais e exclusivas | A TARDE

Pensando em ampliar a mobilidade urbana de Salvador, a Prefeitura iniciou nesta terça-feira, 30, a implantação do BRS (Bus Rapid System, ou serviço rápido de ônibus, em inglês), cuja primeira linha ligará a Estação da Lapa ao Aeroporto.

O prefeito Bruno Reis assinou a ordem de serviço para a primeira etapa das obras viárias que viabilizarão o funcionamento do novo modal, num investimento inicial de R$4,2 milhões.

Os ônibus do BRS terão faixas preferenciais e, em alguns trechos, vias exclusivas, o que vai permitir a redução do tempo de deslocamento dos usuários de transporte público. A primeira linha do modal sairá da Estação da Lapa e passará pelas vias do BRT na Av. Vasco da Gama até a Rua Conselheiro Pedro Luís, que será completamente requalificada.

Os veículos seguirão pela orla da cidade, do Rio Vermelho até Itapuã, passando ainda pela Av. Dorival Caymmi até o Aeroporto. O BRS será integrado a todos os demais modais em funcionamento na capital baiana, como BRT, Metrô, ônibus convencionais e o sistema de transporte complementar (STEC), tendo a mesma tarifa de embarque.

“A implantação do BRS é mais um avanço no sistema de transporte de Salvador. Ele terá intervenções mais simples, envolvendo apenas adequações das vias para garantir que as faixas possam ser preferencialmente dos ônibus, e também de exclusividade em alguns lugares. Também a adequação dos pontos de ônibus para atender os veículos maiores e a mudança do pavimento em concreto”, explicou Bruno Reis, que destacou que as obras de requalificação em andamento na orla de Pituaçu já contemplam adequações ao BRS.

“O primeiro trecho vai daqui do Rio Vermelho até o Costa Azul. Já o segundo, vai do Costa Azul até Itapuã. Neste trecho maior, que passa pela orla da Boca do Rio, Pituaçu, Patamares, Jaguaribe e Piatã, nós já estamos executando obras de requalificação. Então, na prática, elas já estão sendo adequadas para o BRS”, explicou Bruno Reis.

A operação do BRS terá os mesmos modelos de ônibus usados pelo BRT, maiores e equipados com ar-condicionado. O embarque e o desembarque de passageiros serão realizados em pontos existentes ao longo do percurso.

“A nossa expectativa é colocar a primeira linha do BRS até o meio do ano, ao mesmo tempo que a gente entrega os trechos que faltam do BRT. Com isso, nós vamos ter um sistema de transporte mais ágil, mais rápido, com mais conforto, com ônibus novos e climatizados. Portanto, num momento em que o país vive uma crise do transporte público, a Prefeitura de Salvador vem, por outro lado, investindo de forma maciça para que a gente melhore os modais de transporte da nossa cidade”, afirmou Bruno Reis.

Titular da Secretaria de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Müller explicou as diferenças entre os modais. “No BRT você tem canaletas, é uma infraestrutura mais complexa, com vias exclusivas, que muitas vezes precisam ser totalmente segregadas. BRS é um conceito diferente, não tem grande infraestrutura, você consegue, com faixas prioritárias e algumas exclusivas, colocá-lo para rodar. A obra de requalificação da orla, por exemplo, já está ajustada a esse conceito. Ou seja, já prevê um alargamento da pista”, disse.

A primeira obra, autorizada nesta terça, vai requalificar a Rua Conselheiro Pedro Luís, que liga o Complexo Viário Rei Pelé ao Largo da Mariquita. As obras serão realizadas pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

“Aqui na Conselheiro Pedro Luís faremos uma requalificação completa. A ciclovia, por exemplo, vai se tornar central, garantindo mais segurança para os ciclistas. Uma obra que vai transformar o Rio Vermelho sobre o ponto de vista do urbanismo e também possibilitará que o BRS possa circular, cumprindo assim um compromisso de governo que foi assumido pelo prefeito Bruno Reis”, disse Décio Martins, superintendente da Transalvador.