Importância dos municípios deve ser reconhecida, diz Bruno sobre FPM

Durante o lançamento do Salão Náutico de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 28, Bruno Reis (União Brasil) disse que se reunirá logo em seguida com outros chefes de Executivo Municipal que compõem a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para discutir os valores recebidos pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e a reforma tributária.

Bruno afirmou que Salvador não teve queda de FPM, mas que ainda assim a situação é preocupante. “O FPM está andando de lado. Não está crescendo na proporção que se esperava, mas efetivamente não tivemos uma queda. Não tenha dúvidas de que o fato de estar andando de lado é preocupante. Porque a gente estimava que pudesse chegar a uma arrecadação de FPM e estamos correndo o risco de ela não se confirmar”, disse o prefeito de Salvador aos jornalistas no evento.

O chefe do Executivo Municipal da capital baiana disse ainda que os prefeitos devem ter uma participação mais ativa na discussão sobre a reforma tributária. “A gente espera que, ao final, a reforma tributária possa reconhecer a importância dos municípios. As pessoas vivem na cidade. É aqui que estão os problemas. A gente tem capacidade de dar respostas imediatas aos problemas que surgem diariamente”, justificou Bruno.

“Os estados estão de olho no nosso ISS [Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza]. Esse posto cresce na proporção maior. Seria esse esforço que a gente faz para realizar um evento como esse. No fundo, é investimento, porque aquece a economia da cidade e com isso amplia a arrecadação do ISS”, concluiu.