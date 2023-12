Janja será homenageada na Alba com o título de cidadã baiana | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na quarta-feira, 20, o projeto que concede o Título de Cidadã Baiana para a primeira-dama do Brasil, Janja. A ação foi proposta pelo deputado estadual, Junior Muniz (PT).

O parlamentar argumentou os “grandes trabalhos sociais" da primeira-dama e a ressaltou como “uma grande mulher”, além de esposa do maior representante do Brasil.

Na mesma sessão, onde mais de 50 proposições foram apreciadas, no segundo dia consecutivo de esforço concentrado dos parlamentares para limpar a pauta do Legislativo antes do Natal, a honraria também foi aprovada para a vice-presidente global da BYD, Stella Li. “Com certeza vamos fazer uma grande festa aqui na Assembleia Legislativa.”

O projeto foi aprovado por unanimidade e os títulos devem ser entregues no próximo ano, com a possibilidade da vinda do do presidente Lula (PT), segundo informou o deputado.