Jéferson Muricy é eleito presidente do TRT-5 para biênio 2023/2025

Foram eleitos nesta segunda-feira,4, os novos membros que irão compor a Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) O desembargador Jéferson Alves Silva Muricy será o novo presidente,a desembargadora Léa Reis Nunes, vice-presidente e Ivana Mércia Nilo de Magaldi, corregedora regional. Já a desembargadora Suzana Maria Inácio Gomes assumirá o cargo de corregedora regional adjunta. A eleição ocorreu em sessão do Tribunal Pleno e também foram escolhidos a diretoria da Escola Judicial (Ejud-5) e os ocupantes de outros importantes cargos no Tribunal para o próximo biênio. A posse acontecerá no dia 6 de novembro.

Após a votação, a presidente do TRT-5, desembargadora Débora Machado, parabenizou os colegas eleitos, desejando uma gestão repleta de bênçãos. “Iniciamos hoje um novo ciclo no nosso tribunal, um ciclo que se renova sempre, e que, embora esteja em transição, já representa mudança e renovação. Sei que ainda não é momento para discursos, mas agradeço a todos por tudo, estando certa de que até aqui dei o meu melhor em prol do tribunal, sempre no desejo sincero de acertar, que para mim já é o bastante”, disse.

Emocionado, o desembargador Jéferson Muricy agradeceu ao Colegiado por lhe confiar a missão de conduzir o tribunal nos próximos dois anos. “É uma grande honra ser escolhido por meus pares para ser presidente de um tribunal da tradição, da história e da importância do TRT da 5ª Região, satisfação essa que palavras não dão conta de expressar. Prometo que estarei à altura da missão que me foi confiada”, afirmou. O magistrado destacou ainda “a grande responsabilidade de suceder a presidente Débora Machado”, a quem elogiou pela atual gestão, e agradeceu aos familiares e demais integrantes da nova administração.

Perfil do novo presidente

Baiano de Senhor do Bonfim (BA), Jéferson Muricy possui destacada atuação na defesa dos interesses de menores, de incapazes, na inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e no combate à exploração do trabalho infantil. Integra o TRT-5 desde 2005, quando ingressou no cargo de desembargador em vaga do quinto constitucional destinada ao MPT. É formado em Direito e especializado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), tendo também formação em Psicanálise pela Universidade Salvador (Unifacs). Atuou como advogado militante, com ênfase na área trabalhista; defensor público (1991); e membro do MPT (1993), ambos mediante aprovação por concurso, chegando a chefiar a Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região (SE) de 1995 a 1999. Em Sergipe, também foi professor de diversas cadeiras da Faculdade de Direito da Universidade Tiradentes. No TRT-5, foi conciliador no biênio 2015/2017 e vice-presidente no biênio 2019/2021, mesmo período em que atuou como diretor da Ejud-5 e membro eleito da Comissão de Vitaliciamento. Atualmente integra a 4ª Turma; a Subseção de Uniformização da Jurisprudência (SUJ); preside a Subseção Especializada em Dissídios Individuais 1 (Sedi I), além de ser vice-diretor da Ejud-5 e membro eleito da Comissão de Vitaliciamento.

Outros cargos

Os desembargadores Ana Paola Machado Diniz e Edilton Meireles de Oliveira Santos foram eleitos para os cargos de diretora e vice-diretor da Escola Judicial, respectivamente. Para compor o Órgão Especial do Tribunal foram definidos os nomes das desembargadoras Ana Paola Machado Diniz e Eloína Maria Barbosa Machado, como titulares, e dos desembargadores Edilton Meireles de Oliveira Santos e Elisa Costa Gonçalves, como suplentes. Na vaga do quinto constitucional destinada à Advocacia, foi eleito o desembargador Renato Mário Borges Simões como titular e o desembargador Marcos Oliveira Gurgel como suplente.