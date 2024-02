Jerônimo adia visita a locais atingidos pela chuva no Sudoeste | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), adiou sua viagem ao município de Dário Meira, no Sudoeste baiano, que aconteceria na manhã desta sexta-feira, 9.



As condições do tempo na região, com previsão de chuva, comprometeram a segurança para a viagem de avião de Jerônimo, que iria acompanhar as medidas de apoio do Governo do Estado ao município e planejar novas ações estruturantes para recuperar os danos causados pela chuva.

Na última semana, Jerônimo visitou cidades do Oeste baiano atingidas pela chuva.

Com a permanência em Salvador, o governador acompanha, a partir das 9h desta sexta-feira, 9, a avaliação dos resultados da Operação Carnaval 2024, após o primeiro dia oficial da festa. O encontro será realizado no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar da Bahia, no Largo dos Aflitos.