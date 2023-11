Jerônimo anuncia concurso com 160 vagas para agrônomos e veterinários | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou nesta quinta-feira, 9, durante entrega de veículos para fortalecer atuação da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) no estado, que realizará um concurso público com 160 vagas, sendo 120 delas destinadas a agrônomos e veterinários e 40 para técnicos.

Segundo o governador, serão 40 vagas para agrônomos, 80 vagas para veterinários e 40 para técnicos em fiscalização.

"Todos nós sabemos que o trabalho da ADAB ele se consolida não é no escritório apenas, é nas visitas, é nas agendas de reuniões. Portanto, precisa ter as condições de segurança e de conforto e de qualidade. Então, outros automóveis virão na hora certa. Mas hoje aqui, vocês viram a gente levantar aqui uma pasta com autorização para o concurso de 120 vagas para agrônomos e veterinários e 40 para técnicos", disse.

"Sabemos o quanto é importante para a estabilidade do serviço e do trabalho dos concursos públicos, mas é também para que não fique dúvida do processo seletivo. Então eu vou, quem é cargo de confiança ou terceirizado que estão enquadrados nessas três dimensões, botem a cabeça para ajudar a gente a estudar, a debruçar sobre a possibilidade de fazer essa prova para que a gente possa estar garantindo a estabilidade da instituição com profissionais que possam ter a firmeza, a garantia de que nós estamos oferecendo a política de defesa agropecuária do Brasil, mais profissionais qualificados", pontuou.