Jerônimo apresenta programa para tratar pessoas com doença renal

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante evento no qual apresentou medidas que auxiliarão a acelerar o processo de regulação de paciente, destacou como vai funcionar o programa de Cofinanciamento Estadual na Atenção Especializada às Pessoas com Doença Renal Crônica. Segundo ele, a situação para os pacientes que precisam de hemodiálise estava precarizada porque o Governo Federal não tinha corrigido os valores para esse fim.

“O Governo Federal por diversas vezes foi chamado para poder corrigir esses valores e não fez, inclusive da Bahia. Entramos na Justiça para garantir que os valores devem ser corrigidos. Como isso não aconteceu, o governo Lula se constituiu para avaliar para que a gente pudesse ter de volta os serviços com o valor adequado com as prestadoras de serviço. Enquanto isso não acontece, nós publicaremos amanhã uma portaria já orientando como os prestadores de serviços e as prefeituras poderão se credenciar, que nós vamos incorporar o valor adequado para que os serviços voltem a funcionar, inclusive para aquelas pessoas que não estavam na lista de novos demandantes do serviço”, detalha o chefe do Executivo baiano.

Segundo o governador, a medida diminuirá a necessidade de pessoas com doença renal ficarem internadas, sem a necessidade de darem entrada no serviço de emergência para garantir o serviço. “Nós vamos garantir que as pessoas que tenham problema crônico renal possam ser atendidos de imediato. Quem tem alguém na família sabe o quanto é difícil, o quanto é duro as pessoas passarem durante a semana três ou quatro sessões de duas ou três horas, quem é de município distante, é pior, porque tem que fazer o transporte. É um sofrimento para quem tem o problema de saúde e para os familiares. É realmente muito angustiante”, destaca Jerônimo garantindo os recursos do Estado para superar essa situação.

O governador aponta ainda que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), já está fazendo o diálogo e mapeando as localidades que não têm o atendimento de imediato para os pacientes renais crônicos para que nesses lugares sejam localizadas as prestadoras de serviços e clínicas para serem credenciadas e fazerem isso. Ele destaca ainda que há a possibilidade de fazer o atendimento a domicílio, mas não apenas para a hemodiálise. “Para que dentro de casa as pessoas possam ser tratadas com conforto”.

Segurança Pública

O governador rebateu a comparação que o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) fez entre a Bahia e a Ucrânia para criticar a situação da Segurança Pública na Bahia. “O ex-prefeito sumiu. Não vi ele falar da paz que tivemos agora no carnaval. A pauta dele é sempre negativa. Não vou gastar energia. Não vou tratar de temas que não sejam para o meu trabalho para ajudar as pessoas, seja na Saúde, na Segurança Pública e Educação. O ex-prefeito que trate de atuar como um cidadão político para ajudar o povo baiano”.