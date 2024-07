Jerônimo autoriza R$ 23 milhões em obras para Caculé e Sítio do Mato

Governador se reuniu com representantes dos dois municípios em Salvador - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou nesta quarta-feira, 26, em audiências no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP), em Salvador, investimentos na ordem de R$ 23,6 milhões nos municípios de Caculé e Sítio do Mato, no interior do estado.

Para o município de Sítio do Mato, na região Oeste, Jerônimo autorizou a obra de pavimentação asfáltica, em trecho de 17 km da BA-161, entre o povoado Mangal 2 e o acesso à comunidade Vale Verde. Serão investidos R$ 16,6 milhões, promovendo segurança e rapidez na mobilidade dos moradores locais. A obra, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), tem previsão de conclusão em até seis meses.

Ainda para a infraestrutura de Sítio do Mato, o governador assinou outra ordem de serviço, desta vez para pavimentação primária de trecho de 20 km, entre o entroncamento da BA-161 e a comunidade Vale Verde. O aporte nesta intervenção é de R$ 812 mil.

Em seguida, reunido com representantes da cidade de Caculé, Jerônimo assinou ordem de serviço para ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água. A Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), através da Embasa, vai executar o trabalho. Serão destinados R$ 6,2 milhões para essa intervenção, que vai beneficiar diversas comunidades locais.