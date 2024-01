Jerônimo avalia mudanças no governo e critica prestação de serviços | A TARDE

Mudanças na composição do secretariado, investimento em áreas específicas, eleições municipais. Esses foram alguns dos principais tópicos abordados pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) em um café da manhã com a imprensa nesta terça-feira, 26, para divulgação de balanço de ações do ano de 2023. O encontro contou com as presenças também do secretário de Direitos Humanos, Felipe Freitas, da Fazenda, Manoel Vitório, da Educação, Adélia Pinheiro, e da Saúde, Roberta Santana e demais membros do governo.

Inicialmente, já pensando no ano eleitoral de 2024, o governador comentou rapidamente se pretende fazer grandes mudanças nos quadros que compõem seu atual secretariado, tendo em vista que alguns nomes têm sido especulados como pré-candidatos a prefeituras pela Bahia.

Sobre a adesão de partidos à base durante o ano, Jerônimo explicou para quais legendas dará prioridade neste início de mandato, como foi em 2023, mas sem deixar de lado os demais.

“Às vezes a gente tem essa reunião aqui, a gente fala que temos partidos de três turnos, um do primeiro turno, aqueles que desde a largada já estavam conosco, o do segundo turno, alguns migraram por força da política, e o do terceiro turno, que vieram depois das eleições, por acomodação da política normal, por uma possibilidade de construir 2024. Então, nós temos que fazer o tratamento de acordo com a caminhada daqueles que estavam no início, tem uma posição, mas não pode se desprezar se chegar depois, temos só que ver que tamanho, para não menosprezar ou jogar fora a oportunidade. Eu tenho dito que ‘as costas e o lombo ainda sangram’ por conta de alguns tratamentos, não quem é da oposição, mas daqueles que estavam conosco e abriram mão de acompanhar e partiram para uma forma ruim da política, isso aí arranha e machuca e sangra a gente, mas que vai cicatrizando, que eu tenho que olhar para 24, e 24 eu preciso junto com minha base, junto com o conselho, organizar a pauta dos partidos, todo mundo sabe como é que foi tratado ao longo da história, os partidos tanto no governo Wagner, quanto do governo Rui: todos saíram maiores” disse o governador.

“Se algum partido perdeu deputado ou vereador, ganhou porque tem secretarias…o PT, por exemplo, é o governador, tem um senador. Outros partidos cresceram e mantiveram o nome de senadores, como no caso do PSD. Quem estava acompanhando a caminhada do PP, o PP estava num porte…se aproximando do PSD, em tamanho de prefeituras, de vices, enfim. Hoje nós entendemos que nós fizemos um bom arranjo para que as secretarias pudessem ser disponibilizadas com aqueles que estiveram conosco no início e no segundo turno. Quem chegou depois já estava montado o governo, a gente foi tocando”, explicou Jerônimo, pontuando que não pretende deixar nenhuma sigla para trás.

“A gente vai ter que ir medindo. Não temos problema de preocupação com o Avante, por exemplo. Eu quero dizer que nós estamos conversando com o deputado Carletto. Ele mesmo entende e tem conversado que quem chegou depois respeita que estava antes, mesmo sendo o Avante, um partido que está dentro do governo hoje. Nós temos de ser gratos com aqueles que me acompanharam. Isso não quer dizer que depois das eleições o prefeito não sendo eleito e alguém da oposição ali que está tentando dialogar, a gente vai dialogar e ver como constrói, que a gente já olha para 26”, completou.

Mudanças no secretariado

Um dos principais nomes no governo é o secretário Luiz Caetano, da pasta de Relações Institucionais, considerado o braço direito do governador na articulação com partidos. Caetano é pré-candidato em Camaçari e Jerônimo avalia sua saída do governo para se dedicar a campanha, caso seu nome venha a se confirmar no município.

“Quanto ao secretariado, temos que ver em que medida, por exemplo, de Caetano, que é pré-candidato em Camaçari, a presença dele no governo não atrapalhe a caminhada lá. É muito mais para lá do que para cá. Aqui tem que trabalhar, fazer as viagens. Se as viagens estiverem atrapalhando a presença dele nos finais de semana, ou algo do tipo, nós vamos ter de convencê-lo. Porque eu não quero atrapalhar meu governo e nem a candidatura nossa lá, seja ele ou Ivoneide. Decidimos no conselho que em Camaçari será um do PT”, disse.

Críticas a serviços prestados ao Estado



O governador também comentou sobre pontos críticos de sua gestão, como é o caso do relacionamento com a Coelba, que voltou a tecer críticas. Ele também contou que sugeriu que a União repassasse as rodovias administradas pela ViaBahia ao Estado, BRs 324 e 116. No entanto, segundo ele, a proposta não foi aceita pelo Ministério dos Transportes pois impactaria em outros contratos.

“Todas as críticas que a Assembleia faz ao que está acontecendo com a BR-324, em trecho especial Feira de Santana/Salvador, eu também faço. Já levei diversas vezes para o ministro [dos Transportes], para que a gente pudesse achar uma saída, eu até ofereci retirar a empresa e a nossa Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia (SIT) assumir por um período para fazermos os serviços de manutenção até achar uma empresa definitiva. Mas, o que interessa, é que já está no TCU um TAC para que a ViaBahia possa assumir a responsabilidade de manutenção. Eu estarei em cima, eu concordo plenamente com essa reivindicação”, disse, emendando com críticas à Coelba.

“Nós somos o maior cliente da Coelba e às vezes você prepara um hospital e não está pronta a estação, prepara uma escola e é uma demora. Empresários que estão no oeste ou no Extremo-sul que precisam de energia e você ter que ver a movimentação da agroindústria queimando óleo diesel. A Coelba tem um compromisso contratual até 2026, será renovado ou aberto um novo processo de licitação e eu junto com o ministro Rui Costa, Otto, Lula e Wagner estou em cima para que essa relação com a abertura do processo de concessão para energia no estado da Bahia a gente possa cuidar para que não haja mais prejuízo econômico”, concluiu.