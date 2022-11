Jerônimo confirma mudanças no primeiro escalão

O governador Rui Costa (PT) se reuniu com o governador eleito, Jerônimo Rodrigues (PT), e o vice, Geraldo Júnior (MDB) para definir os prrimeiros passos da transição entre as gestões do atual e do próximo chefe do Executivo da Bahia.

Ainda esta semana será publicado um decreto no Diário Oficial com os detalhes e os componentes das equipes, mas Jerônimo já garantiu que, da parte dos eleitos, serão ele e o seu vice que coordenarão a transição.

Apesar de não ter citado nomes para o secretariado da sua gestão a partir de 2023, o petista disse que naturalmente precisará mudar alguns nomes para dar um "gás novo" e a "sua marca" na gestão estadual, citando a possibilidade de mudanças no primeiro escalão, mas só confirmou que a Segurança Pública terá um novo comando.

Jerônimo disse ainda que durante os próximos 10 ou 15 dias deve divulgar os primeiros nomes da sua equipe de governo, pois espera ainda algumas sinalizações de como, no plano federal, o seu partido irá atuar, já que pretende replicar aqui no estado as políticas públicas a serem desenvolvidas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como a reformulação do Bolsa Família, o combate ao desemprego e à fome.

"Os nomes dos secretários serão divulgados por mim e por Geraldo, qualquer coisa sobre isso antes da gente falar é especulação", garantiu Jerônimo.

O próximo governador baiano disse também que o secretariado do seu governo será técnico, "passará por entrevistas para ver se tem o nosso modo de trabalhar" e "não poderá ter salto alto".