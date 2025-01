Jerônimo confirma que disputará reeleição em 2026

Governador Jeronimo Rodrigues - Foto: WUIGA RUBINI/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou nesta segunda-feira, 13, que concorrerá à reeleição em 2026. Ao ser perguntado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) sobre o tema, ele respondeu com um sinal de positivo.

O gesto foi feito durante um encontro do PT com os prefeitos e vice-prefeitos eleitos pelo partido em 2024, realizado no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador.

Wagner falava sobre as dificuldades na arrumação de uma chapa, mas também garantia que, até 2026, tudo seria encaixado de maneira a manter o grupo político unido.

"Vai para a reeleição, Jerônimo?", perguntou Wagner. Quando Jerônimo sorriu e sinalizou o positivo, os petistas no auditório vibraram e aplaudiram.

"Então nós vamos construir a unidade do grupo político para 2026, para garantir a reeleição de Jerônimo e a reeleição do presidente Lula", assegurou Wagner.

Além de Jerônimo e Wagner, também marcaram presença no evento outras lideranças do estado, como a deputada federal Lídice da Mata (PSB) e o deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).