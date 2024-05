Jerônimo decreta R$ 717 milhões de suplementação; veja investimentos | A TARDE

O Governo do Estado abriu, nesta segunda-feira, 6, um crédito suplementar no valor de aproximadamente R$ 717,135 milhões dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

O decreto financeiro será em favor a algumas unidades: Reforma de Unidade do Tribunal de Contas do Estado (R$ 7,5 milhões); Oferta de Transporte Escolar no Município (R$ 160,7 milhões); Concessão do Bolsa Presença (R$ 175,8 milhões); Indenização aos Profissionais do Magistério da Educação Básica (R$ 3,78 milhões; Reforma de Unidade da Rede Materno-Infantil (R$ 175,4 mil).

Além da Ampliação do sistema metroviário (R$ 3,9 milhões); Implantação de infraestrutura viária em áreas urbanas (R$ 456 mil); Apoio a realização de evento na área do turismo (R$ 2,4 milhões); Encargos da dívida pública (R$ 130 milhões), entre outras.

Conforme documento, a fonte de financiamento foi oriunda de superávit e excesso de arrecadação do estado.

Abertura da suplementação vem seguido do aporte de R$ 26 milhões de crédito para atender a beneficiários do Planserv, realizado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), na última sexta, 3.

O decreto financeiro só foi possível porque o governo conseguiu um superávit que não estava previsto no orçamento, liberando os R$ 26 milhões para que a gestão estadual aplicasse onde entendesse ser necessário.

Com a verba, Jerônimo indicou que custeará a prestação de assistência à saúde dos beneficiários do Planserv, que notificaram problemas no atendimento pelo plano.

