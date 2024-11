Jerônimo decreta transporte coletivo intermunicipal gratuito para Enem

Bahia registrou 140.706 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos Enem 2024 - Foto: Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governador Jerônimo Rodrigues sancionou neste sábado, 2, o decreto estadual que institui o transporte coletivo intermunicipal gratuito para transportar os estudantes que realizarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As provas do Enem 2024 serão realizadas neste domingo, 3, e no pŕoximo, 10. A gratuidade dos transportes ficarão disponíveis nos dias de prova a partir das 6h até às 20h.

De acordo com o Ministério da Educação, a Bahia registrou 140.706 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos Enem 2024, o que representa 100,00% do total desses alunos. A estimativa considera o número de 1.616.606 participantes que estão finalizando a etapa de ensino em 2024.



O Enem 2024 teve 4.325.960 inscrições confirmadas, o que representa um aumento de 9,95% em relação a 2023.

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).