Jerônimo defende viagens ao interior: “Não vou para me divertir”

Jerônimo foi a Rodelas no último sábado - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) rebateu, na manhã desta terça-feira, 18, as críticas que tem recebido pela grande quantidade de viagens que tem feito para o interior da Bahia. Desde que assumiu o governo, o gestor petista já visitou 204 municípios do estado, o que virou alvo da oposição.

Questionado sobre o tema, Jerônimo minimizou as críticas e afirmou que suas idas aos municípios são visitas de trabalho, para a realização de entregas e para anunciar novos investimentos.

“A oposição sabe que a minha ida aos municípios é para entrega. Eu não vou a nenhum município para me divertir. Eu até queria. E, depois, além das entregas — é escola, é delegacia, é estrada, é água, é centro cultural — eu lá deixo meu compromisso”, se defendeu Jerônimo.

“Neste final de semana, no sábado pela manhã eu fui em Abaré; à tarde eu fui em Rodelas; à noite, eu abri o São João com o prefeito; no domingo, fui em Sobradinho. Em todas elas, eu fiz entregas. Eu fui em povoados. Dizer que isso é passeio? Não acredito”, acrescentou o governador.

Jerônimo ainda aproveitou para mandar um recado a seus críticos. De acordo com ele, os incomodados terão ainda mais motivo para reclamar, porque ele continuará sua peregrinação pelo interior do estado, para realizar entregas e anunciar novas obras.

“Recebo carinho, dou carinho à população, mas eu vou ali olhar, ver como é que está a política de saúde e de educação desenvolvida naquele canto. E eu vou continuar fazendo isso. Se está incomodando alguém, pode continuar incomodado. Eu não vou parar de trabalhar”, concluiu.

Neste sábado, 15, o governador chegou a receber elogios do deputado estadual oposicionista Marcinho Oliveira (União Brasil), que avaliou o governo Jerônimo como “perto do povo”.