Jerônimo dialoga com PP através dos deputados: "Executiva dificulta"

A resistência da Executiva Estadual do Progressistas (PP) em aderir ao novo Governo do Estado tem sido driblada com uma aproximação individual com os quadros, disse o governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) na manhã desta quinta-feira, 17, em entrevista coletiva no Lobato.



"A Direção Estadual do partido [PP] dificulta muito, com um tratamento que não é bom, não é adulto na política. Então, nós estamos priorizando o caminho de dialogar com alguns parlamentares estaduais e federais [do PP]", afirmou o governador eleito. Nesta semana, o deputado federal eleito, Joao Leão (PP), que é uma liderança partidária, fez insinuações, sem mostrar nenhuma prova, de que Rui Costa (PT) "comprou prefeitos" para angariar apoio para a base aliada.

Segundo Jerônimo, disputas partidárias não estão entre as prioridades do momento. "As eleições acabaram, nós já descemos do palanque. Temos uma missão muito importante na Bahia que é gerar emprego, combater a fome e colocar os meninos e meninas na escola", alegou o petista.

Eventuais mudanças, para o governador eleito, vão depender do diálogo com o Governo Federal. "Também temos a missão de ajudar o presidente Lula a criar um movimento nacional. Lula conversando com os partidos nacionalmente e nós aqui, mesmo depois das eleições, conversando a nível estadual", afirma Jerônimo, que se posicionou contra as manifestações bolsonaristas que questionam o resultado das urnas.

"Esse movimento antidemocrático é muito ruim para a democracia. Precisamos de um Brasil unificado", conclui.