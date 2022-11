Jerônimo discute proposta de reforma administrativa

A equipe de transição do governador eleito, Jerônimo Rodrigues prepara uma proposta de reforma administrativa que deve ser encaminhada ainda este ano pelo governador Rui Costa para aprovação na Assembleia Legislativa.

Jerônimo se reuniu nesta quinta-feira, 17, juntamente com o vice, Geraldo Júnior, e o Grupo de Transição Governamental, para analisar os relatórios diagnósticos que estão sendo elaborados pelos demais membros da comissão e pelos subgrupos temáticos.

A expectativa é que a proposta de reforma seja concluída até o fim deste mês de novembro. “Vamos ajustar o que for preciso com o objetivo de cumprirmos os compromissos que assumimos com os baianos e baianas em nosso programa de governo participativo”, acrescentou o próximo governador da Bahia, que tomará posse em 1º de janeiro de 2023.

Jerônimo também recebeu no gabinete da transição, na sede da Desenbahia, em Salvador, o presidente estadual do PT, Éden Valadares, o secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Luiz Caetano, que integra o grupo de transição, e o senador Otto Alencar, que faz parte do grupo de transição do Governo Federal.