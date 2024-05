Jerônimo embarca em missão na Europa para discutir questões ambientais | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) embarcou na noite do sábado, 11, para a Europa. No Tour ele passará por Roterdã (Holanda), Bruxelas (Bélgica) e Berlim (Alemanha), em uma missão oficial que tem como propósito discutir questões ambientais e climáticas cruciais para o desenvolvimento sustentável do Nordeste.

O evento, que conta com a participação de outros governadores da região, terá também a presença de representantes do Consórcio Nordeste e da Apex Brasil, e suas respectivas equipes.

Leia mais

>>Presidente do TJ-BA toma posse como governadora em exercício da Bahia

“Vamos participar do maior evento de energias renováveis do mundo, mas também estamos levando projetos para que possamos apresentar à Europa e ao mundo o potencial que nós, do Nordeste, e em especial da Bahia, temos para atrair investimentos das indústrias e das empresas produtoras de energias renováveis”, destacou o governador.



De acordo com o governador, a viagem visa ampliar os investimentos em energia renovável no país. Desde 2023, Jerônimo tem feito missões internacionais, com viagens para China, Emirados Árabes, Dubai e Espanha.

“O presidente Lula reabriu o processo de construção dessas linhas que transmitem energia para todo o país. Então, isso nos permitiu a possibilidade de negociar com as empresas internacionais para que possam se instalar em nossos estados e assim produzir energia eólica, energia solar, hidrogênio verde, e fortalecer nosso potencial de produzir energia”, destacou.

Publicações relacionadas