Jerônimo entrega ambulâncias e equipamentos para a PM-BA em Cachoeira

Governador Jerônimo ao lado da prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou a Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, neste sábado, 29, e realizou a entrega de ambulâncias, de motocicletas para a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e de certificados do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir) para comunidades remanescentes, através do Projeto Quilombo Legal.

Ainda em território cachoeirano, o gestor petista inaugurou a Sala Elas à Frente, projeto da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM); visitou a Feira Saúde Mais Perto; e autorizou novas obras.

“Autorizamos a implantação do sistema de água para comunidades diversas, também está autorizada a elaboração do projeto da iluminação cênica dessa ponte maravilhosa: Cachoeira - São Félix, e assinei ordem de serviço para que a Conder elabore os projetos de imediato para a construção de encostas, além de pavimentação de estradas para zona rural, serão mais 24 quilômetros de asfalto”, enumerou Jerônimo, que esteve no município pela segunda vez esta semana, depois de participar do ato cívico que é parte dos festejos pela Independência do Brasil na Bahia na última terça-feira, 25.

A “Sala Elas à Frente - Ialorixá Juciara da Paixão” é um equipamento projetado pela SPM, em parceria com a prefeitura local, que homenageia Mãe Preta, como era conhecida Juciara da Paixão. Lá, serão realizadas diversas atividades relacionadas à inclusão socioprodutiva e autonomia econômica das mulheres. O planejamento é que, além da unidade em Salvador, pelo menos mais 40 salas sejam abertas no interior do estado, ampliando o alcance do serviço.

Para a segurança, o Estado entregou mais duas motocicletas para o Pelotão da Polícia Militar na cidade, reforçando o policiamento e conferindo mais rapidez no atendimento às demandas da população.

Regularização ambiental

Ainda em Cachoeira, 1.142 famílias de seis comunidades remanescentes de quilombo receberam os certificados do Cefir/Quilombola. A iniciativa é promovida pelo governo do estado, por meio da parceria entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), a Superintendência de Desenvolvimento Agrário (SDA) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

O ato atendeu moradores das comunidades de Catolé de Baixo e de Cima, Engenho Novo, Engenho da Cruz, São Francisco do Paraguaçu, Santiago do Iguape e Imbiara/Tombo, com aplicação de recursos da ordem de R$ 150 mil.

Saúde

Durante a visita, o governador, acompanhado da primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais (VSBA), Tatiana Velloso, conferiu a Feira Saúde Mais Perto, um trabalho conjunto da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) com as VSBA. Instalada na Praça Ubaldino de Assis, conhecida como Jardim Grande, a ação oferece gratuitamente, até este domingo, 30, serviços como eletrocardiograma, ultrassonografia, exames laboratoriais e de diagnósticos, além de consultas com oftalmologista. A previsão é que sejam realizados 1,6 mil atendimentos nos dois dias.

Na oportunidade, foram entregues duas ambulâncias, que vão atender moradores locais e de distritos mais afastados, além de kit hospitalar, composto por mesa de cabeceira, bisturi elétrico, máquina de hemodiálise, poltrona, suporte de soro e maca.

Autorizações

Outras importantes ações foram autorizadas por Jerônimo Rodrigues, para Cachoeira. Como a construção de encostas na Rua Ponte do Caquende, na localidade de Faceira, na Rua Tambor da Soledade, no Caquende, e na Rua José Antônio da Silva Castro, na Caixa d’Água, com investimento previsto em R$ 3 milhões. Os trabalhos serão conduzidos pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder).

Já a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) é a responsável pela implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água, autorizados para diversas localidades de Cachoeira. Jerônimo ainda autorizou obra para pavimentação de estrada, para iluminação cênica da Ponte D. Pedro II e ainda para a construção de Unidade Integrada da Delegacia Territorial e do Pelotão da Polícia Militar.