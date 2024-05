Jerônimo entrega duas escolas modernizadas em Santo Estêvão | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi à microrregião de Feira de Santana neste sábado, 27, para entregar duas obras de modernização em colégios estaduais de tempo integral. As unidades de ensino receberam investimentos de aproximadamente R$ 11,8 milhões, para as intervenções da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), ligada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Para a modernização estrutural do Colégio Estadual de Tempo Integral de Santo Estêvão, foram aplicados recursos da ordem de R$ 7,3 milhões. Com aproximadamente dois mil alunos, a unidade tem 25 salas; laboratórios; biblioteca; restaurante estudantil; teatro com 200 lugares; campo de futebol society com pista de atletismo; vestiário; quadra poliesportiva coberta; guarita; subestação e reforma da quadra descoberta.

Já na requalificação do Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Edite Ferreira Fonseca, o valor investido foi de R$ 4,581 milhões. O prédio foi construído em 1979 e passou por adequações. Agora, os cerca de 600 estudantes contam com 12 salas; sala de robótica; três laboratórios; sala de descanso, restaurante estudantil com 200 lugares; piscina semiolímpica; biblioteca; vestiário; campo de futebol society; subestação; guarita e reforma do ginásio coberto existente. Além do currículo convencional, são oferecidos os cursos técnicos de administração, recursos humanos e logística.

Ainda na Educação, o governador participou da inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Iêda Sant'Ana Santos Silva, na sede.

"Hoje foi uma alegria dupla. A entrega de escola do Ensino Médio e a entrega de escola do [Ensino] Fundamental. Duas escolas estaduais nossas. E ainda o prefeito Rogério Costa fez a entrega de uma escola infantil muito bonita, para que os estudantes possam começar, desde cedo, a gostar da educação, a animar e alimentar os seus sonhos. Isso, pra mim, não tem valor”, comemorou Jerônimo.

Colégio de tempo integral em Santo Estêvão | Foto: Joá Souza | GOVBA