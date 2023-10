Jerônimo entrega duas novas escolas de tempo integral em Quijingue

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou duas novas escolas de ensino em tempo integral, no munícipio de Quijingue, sertão da Bahia, sendo uma na sede do município e outra no distrito de Algodões.

As inaugurações aconteceram no sábado, 23, sendo a primeira no distrito de Algodões. O Colégio Estadual de Tempo Integral São Sebastião recebeu um investimento de R$ 24,1 milhões da Secretaria da Educação (SEC) com obras executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder). A nova unidade conta com 12 salas, quatro laboratórios, biblioteca, teatro, restaurante estudantil, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, além da pavimentação do acesso à unidade escolar.

Na sede de Quijingue, o chefe do Executivo estadual inaugurou as obras de ampliação e modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Francisco Gonçalves de Souza. Esta nova unidade conta com dez salas, restaurante estudantil, teatro, quadra poliesportiva coberta e vestiário. O investimento total desta obra é de R$ 13,8 milhões.



Na oportunidade, Jerônimo ressaltou a importância da entrega para o Estado. Além das novas escolas, o governado também entregou um ônibus escolar para o município.

“Educação e segurança pública caminham juntas. E o nosso zelo maior quando entregamos uma escola dessas, é foco na aprendizagem e o foco no cuidado. Então, nós estamos fomentando e animando a aprendizagem dos meninos e meninas e, ao mesmo tempo, cuidando. Aqui a escola nova passa a funcionar e a antiga passou para o município, que vai poder usar a estrutura para ser outra escola ou uma creche. E a parceria acontece assim”, disse.

Durante a agenda institucional, o gestor estadual também entregou a sede da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, onde foram aplicados R$ 1,2 milhões através da Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com o comandante geral da PM, Coronel Paulo Coutinho, essa é a 17ª inauguração de um total de 150 companhias que estão por vir.

“A Polícia Militar está passando por um momento não só de reestruturação [física], mas também de capacitação de profissionais. Retornamos isso com trabalho e dedicação”, afirmou o comandante.