Jerônimo entrega obras de R$ 3,1 milhões no Sertão da Bahia | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) entregou neste sábado, 25, em Sebastião Laranjeiras, uma série de obras que, somadas, chegam a um investimento estadual de R$ 3,1 milhões. A cidade, localizada no território de identidade do Sertão Produtivo, fica a uma distância de quase 1 mil quilômetros de Salvador, com cerca de 10 mil habitantes.

No município, Jerônimo entregou o novo Mercado Municipal; cerca de 10,6 mil metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo nas ruas; dois Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA); uma arena de futebol society; e uma ambulância.

“Alegre em estar aqui em Sebastião Laranjeiras, feliz mesmo, município pequeno, que no passado a distância de quase mil quilômetros para Salvador dificultava bastante a presença de políticos, deputados, secretários, e dificultava a vida do prefeito, porque gerenciar o município com essa distância era mais fácil às vezes desistir; porque a ida à Salvador até hoje é distante, mas a ida hoje é uma ida com a certeza que vai trazer alguma coisa. E a vinda nossa aqui é para dizer que o Estado também tem que estar presente nesses municípios, pequenos, distantes, mas importantes para a economia, para a cultura e para o nosso estado”, afirmou o governador.

Jerônimo prometeu voltar em breve ao município para entregar o novo colégio estadual de tempo integral, que já se encontra com 50% das obras concluídas; o Hospital Municipal Walter Leão Rocha, que tem previsão de conclusão para o final de 2024; e a nova Unidade Integrada de Delegacia Territorial e Pelotão da Polícia Militar da Bahia, também previsa para ser entregue no próximo semestre.

“Todas essas obras no município têm um impacto positivo na vida da população. Uma ambulância, como a que a gente recebeu, vai facilitar a vida das pessoas que a gente tem que transportar para os maiores centros. Uma escola dessa vai facilitar a vida dos estudantes secundaristas, porque vai ser integral, os meninos vão aprender mais“, declarou o prefeito Pedro Malheiros (PSB).

Uma outra promessa realizada pelo governador Jerônimo Rodrigues durante sua passagem pelo município foi a pavimentação de um trecho da BA-263. O gestor estadual assinou a ordem de serviço para o início das obras durante cerimônia na praça principal da cidade. No total, os investimentos do estado em Sebastião Laranjeiras chegarão a R$ 40 milhões.

