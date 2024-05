Jerônimo entrega quase 60 veículos para transporte escolar no interior | A TARDE

De volta à agenda política no estado, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entrega nesta segunda-feira, 20, 57 veículos de passageiros tipo van (micro-ônibus), para fortalecer o transporte escolar no interior do estado.

“Primeiro a segurança dos estudantes, com carro confortável, segurança, conforto, agilidade e esse é um carro que tem melhor mobilidade, o que facilita”, iniciou o petista, durante coletiva de imprensa no evento.

“Gostaria de reforçar e dizer que essas vans não estão soltas, estamos tratando de escolas novas, de contratação do pessoal, de programas sociais, que garantem a permanência dos estudantes na escola. Todo esse arcabouço e investimentos na educação diz respeito a nossa política estadual de educação e o transporte escolar é um deles, a secretária Rowena já está orientada para continuar a compra de carros para a educação e dessa vez nós estamos fazendo de vans, mas estaremos chegando já já com ônibus, por que às vezes a comunidade é maior”, concluiu.



A iniciativa tem o objetivo de garantir, prioritariamente, o acesso diário e a permanência de estudantes residentes em áreas rurais nas escolas públicas de educação básica.

