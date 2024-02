Jerônimo fala em punir prontamente responsáveis por morte de indígena | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues voltou a falar sobre o caso de assassinato da indígena do povo Pataxó Hã Hã Hãe, Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó. Segundo o chefe do Executivo, a gestão estadual segue atenta às investigações do crime e aguarda a elucidção e punição dos responsáveis.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, inclusive, desembarcou em Ilhéus nesta segunda-feira, 22, para acompanhar de perto a situação envolvendo o conflito entre ruralistas e indígenas na região de Potiraguá. O ataque de fazendeiros ocorreu na Terra Indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, no sul da Bahia.

"Seguimos atentos e atuantes nas investigações sobre o caso no sul do estado. Mais uma vez, prestamos o nosso sentimento às famílias e a toda a comunidade indígena da Bahia e do Brasil. O caso está sendo elucidado para punirmos prontamente os responsáveis", disse o goverandor.

Seguimos atentos e atuantes nas investigações sobre o caso no sul do estado. Mais uma vez , prestamos o nosso sentimento às famílias e a toda a comunidade indígena da Bahia e do Brasil. O caso está sendo elucidado para punirmos prontamente os responsáveis. pic.twitter.com/CSFVGpL2m6 — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) January 22, 2024