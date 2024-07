Jerônimo fala sobre investimentos em Macaúba e Dendê no interior

Petista detalhou importância das plantações - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) , comentou, na manhã desta terça-feira, 9, sobre os investimentos em plantações e agronegócio no interior. O petista detalhou que o estado busca opções com foco na matriz energética verde na Macaúba e no Dendê.

“Estive na China e nos Emirados [Árabes] e a reunião foi justamente essa, que ele pudesse investir em uma matriz energética verde, a Macaúba é uma delas, o Dendê também foi ventilado como um deles, os dois são investimentos, não para dois, três anos é um investimento de média, a longo prazo. Eles estão mirando justamente nisso para que possam nessa década ainda garantir o que eles imaginam que seja uma saída”, declarou.

Jerônimo ainda ressaltou a importância das plantações de Macaúba e Dendê na Bahia e reforçou as ações do governo no fomento desses cultivos.

“A Macaúba, temos uma área no cerrado e uma parte no semiárido adaptada a isso. O Dendê, importamos para consumo humano. Nós conversamos com a Embrapa, que está ajudando a gente por ser uma empresa que cuida da pesquisa científica. Eu me reuni diversas vezes com ele, me coloquei à disposição, por exemplo, nós queremos investir em assistência técnica, para que o agricultor, que não conhece as duas plantas, possam se adaptar a ela e ver o potencial de renda. Eles só vão produzir se tiverem renda, o agronegócio não, abre o terreno, planta, colhe e comercializa, mas o agricultor familiar só vai entrar se tiver rentabilidade para ele, então vou continuar junto no fundo para que a gente possa, além dessas duas plantas, ver se tem outras opções de investimentos, no meu caso da via aérea”, afirmou.