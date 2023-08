Jerônimo faz visita a Hospital Espanhol que passa por requalificação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez uma visita, nesta quinta-feira,17, ao Hospital Espanhol, localizado no bairro da Barra, em Salvador. Estiveram no local a secretária da Saúde, Roberta Santana, e o vice-governador, Geraldo Júnior.

A unidade assume agora um novo perfil de atendimento em clínica médica adulta e pediátrica, a partir do investimento de R$ 122 milhões do governo do Estado. A integração do hospital ao SUS vai impactar positivamente às demandas da Central de Regulação, que entre janeiro e agosto já atendeu mais de 174 mil pacientes, em um tempo médio de 2,4 dias.

Com o objetivo de aprimorar as instalações, a unidade passa por obras de manutenção que vão requalificar sua estrutura. A previsão é que ao final das obras, sejam oferecidos mais 146 leitos, somando um total de 246 leitos, dos quais 70 são destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Nossa expectativa é que até setembro, no máximo início de outubro, este hospital esteja funcionando com a carga máxima”, disse Jerônimo, destacando ainda a breve inauguração do Hospital Ortopédico. “Logo teremos outra agenda dessas lá no Cabula, naquele que será o maior hospital ortopédico do Brasil, para que dentro de um ano e pouco, possamos zerar a fila de regulação da ortopedia, que hoje é um calo, porque a quantidade de acidentes de automóveis e domésticos é muito grande”, acrescentou.

A administração do hospital vai ser feita pela Fundação Fabamed, após um processo de seleção pública conduzido pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Com mais de 900 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e uma equipe multiprofissional, a unidade está empenhada em fornecer um cuidado de saúde abrangente e especializado.

“A proposta desse hospital é essencialmente a clínica médica, a medicina interna. Então o paciente com quadros cardiovasculares e diabetes, por exemplo, serão transferidos para este hospital, que só funciona com regulação, é um aparelho de grande importância para saúde pública da nossa população”, explicou o diretor médico do hospital, Roque Aras.

O atendimento da unidade de saúde é exclusivo para os pacientes que aguardam a regulação para hospitais de alta complexidade. São oferecidos atendimento de especialidades médicas, em internação nas áreas de cardiologia, nefrologia, cirurgia geral, neurologia, gastroenterologia, ginecologia, pediatria, hematologia e infectologia. Além disso, a equipe multiprofissional do hospital é composta por fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e outros profissionais, garantindo uma abordagem completa e humanizada no tratamento dos pacientes.