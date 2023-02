Jerônimo inaugura colégio de tempo integral em Serrolândia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou, nesta segunda-feira, 27, a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral de Serrolândia, município do território Piemonte da Diamantina. A obra reúne investimentos de mais de R$ 7,6 milhões. A nova unidade oferece dez novas salas de aula, laboratórios de química, física e matemática, biblioteca, auditório, refeitório, campo de futebol society, quadra poliesportiva coberta, vestiário e bicicletário. Na mesma ocasião, foi entregue um ônibus escolar para estudantes da zona rural.

“Nós estamos iniciando o ano letivo com todo gás, com toda força, querendo inclusive ampliar a carga horária para garantir que a educação integral realmente aconteça. É mais uma escola com todos os equipamentos, uma escola muito bonita, inclusive ao lado de uma creche. Não é só um prédio bonito, tem programas de educação profissional, programa de cultura, de esporte, e projeto de ciência”, declarou Jerônimo.

A secretária Adélia Pinheiro, que também participou da inauguração, deu mais detalhes sobre os modelos de ensino disponíveis. “Esta escola oferece ensino médio, ensino em tempo integral, em tempo regular e também curso técnico, profissionalizante, na área de recursos naturais, que é uma vocação dessa região. É uma escola que está bem ajustada às demandas da localidade, com 568 estudantes matriculados e que está bem utilizada, os estudantes muito felizes e professores também relatando que é um ambiente que permite pleno desenvolvimento das atividades formativas”, complementou.

Segurança

O governador inaugurou também a nova Delegacia Territorial de Polícia Civil de Serrolândia e assinou a ordem de serviço que autoriza a Secretaria de Segurança Pública (SSP) a dar início à construção do Pelotão da Polícia Militar do município. O valor do investimento é de R$ 1.120.162,82.

“Existe uma previsão de melhora de toda estrutura física, cerca de R$ 500 milhões serão usados para melhoria de unidades da Polícia Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros. É muito importante essa melhora, não só para valorizar os nossos policiais, dar condições de trabalho para eles, mas também para dar um acesso melhor, mais eficiente para nossa população”, explicou o secretário se segurança pública, Marcelo Werner. A delegada-geral, Heloísa Brito, e o comandante geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, também estiveram presentes.

Mais investimentos

Jerônimo autorizou ainda a implantação da sinalização vertical e horizontal de trânsito na sede do município. Serão aplicados R$ 535.629,39 pelo Departamento Estadual de Trânsito e Secretaria de Administração para instalação de placas de sinalização em 1.057 postes e 33 semipórticos, dentre placas de advertência, indicativas, educativas e de serviço, além de pinturas asfálticas e prismas de concreto.