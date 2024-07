Jerônimo inaugura colégio de tempo integral na Bahia

Inauguração de novo colégio de tempo integral - Foto: Fernando Vivas | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou nesta sexta-feira, 21, mais um colégio estadual de tempo integral no interior da Bahia. Desta vez, foi no município de Matina, no sudoeste do estado, acompanhado de outras inaugurações e entregas.

O Colégio Estadual de Tempo Integral Grandes Mestres foi levantado com um investimento de R$ 27,4 milhões por parte do governo da Bahia, oferecendo uma estrutura mais moderna para os 566 estudantes atendidos na unidade.

“Hoje a entrega de mais uma escola muito especial para nós. Tempo integral, uma escola completa, com teatro, laboratório, quadra coberta, campo, uma cozinha maravilhosa. Além disso, professores e estudantes bons”, disse Jerônimo Rodrigues, após apresentações artísticas realizadas pelos estudantes.

Colégio Estadual de Tempo Integral Grandes Mestres | Foto: Fernando Vivas | GOVBA

O novo colégio conta com 12 salas de aula, quatro laboratórios, duas salas multifuncionais, um teatro com 200 lugares, um restaurante estudantil com capacidade para 200 pessoas, uma biblioteca, áreas administrativas, uma quadra coberta e estrutura poliesportiva completa.



Além da escola, foi entregue um ônibus escolar rural, que visa facilitar o transporte dos alunos da zona rural para a nova instituição de ensino, com mais segurança e acessibilidade. Foi entregue ainda, pelo governador, a pavimentação em paralelepípedo no acesso ao colégio.

Outras entregas

Na área de segurança pública, foi inaugurada nesta sexta a Unidade Integrada da Delegacia Territorial e do Pelotão da Polícia Militar de Matina, com um investimento de R$ 2,4 milhões.

Ao mesmo tempo, o governador autorizou um convênio com o município, para reforma e ampliação do Hospital Municipal Hermenegildo Cardoso de Castro. Ainda no campo da saúde, foi inaugurada uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na sede de Matina, com um investimento de mais de R$ 1 milhão.

Já na infraestrutura, foram entregues as obras de pavimentação de 36 km da BA-573, no trecho que liga Matina a Riacho de Santana. Com um investimento de R$ 75 milhões, a obra beneficia diretamente 147 mil habitantes da região, melhorando a mobilidade e facilitando o escoamento da produção local.

Na ocasião, foi assinada a ordem de serviço para a restauração da pavimentação em um trecho de 40 quilômetros da BA-573, entre Matina e Guanambi. O investimento de mais de R$ 12 milhões beneficiará também os municípios de Riacho de Santana e Igaporã. Também foi implantado o projeto de sinalização vertical de trânsito nas ruas da sede de Matina, com um investimento de R$ 302 mil.

“Então se nós entregamos uma delegacia, um pelotão, tanto a UBS quanto esses equipamentos precisam ter pavimentação”, acrescentou Jerônimo sobre a relação entre as obras de infraestrutura e o acesso aos outros serviços.

BA-573 após a nova pavimentação | Foto: Fernando Vivas | GOVBA

Na área de tecnologia, foi inaugurado o projeto Conecta Bahia na praça central da cidade, proporcionando acesso gratuito à internet para os moradores. O investimento no projeto foi de R$ 33,5 mil.



O governo da Bahia também inaugurou um sistema integrado de abastecimento de água para as localidades de Mocambo e Várzea da Serra, situadas a 4 km da sede, melhorando o acesso à água potável para as comunidades. Nessa mesma área, foi autorizada a construção de sistemas de abastecimento de água nas localidades de Barrigada das Canelas, Pichico e Quixaba.