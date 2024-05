Jerônimo inaugura colégio de tempo integral na zona rural de Andorinha | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) entregou, neste sábado, 20, o novo Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral em Andorinha, no semiárido baiano. A unidade, na qual 70% dos matriculados são oriundos da zona rural do município, é a 45ª do modelo de ensino integral inaugurado pela gestão estadual desde janeiro de 2023.

No total, o governo da Bahia destinou R$ 13,8 milhões para a Educação do campo em Andorinha. A obra, que visou a ampliação e modernização da estrutura, foi executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), em parceria com a Secretaria da Educação (SEC).

Os alunos já assistem às aulas em salas novas e podem usufruir de um teatro com 176 lugares, restaurante estudantil, campo de futebol society com pista de atletismo e quadra poliesportiva coberta.

70% dos alunos matriculados são da zona rural de Andorinha | Foto: Feijão Almeida | GOVBA

De acordo com Jerônimo, o modelo de ensino integral, implantado na escola após a modernização, busca garantir ferramentas pedagógicas diversificadas, conforto e alimentação de qualidade para que estudantes e professores tenham um ambiente adequado para a aprendizagem.

“A escola é sempre um ambiente de cuidado, de zelo, mas também de aprendizagem. Então tem que ter ar-condicionado para que professores e estudantes não fiquem naquela agonia, no calor de Andorinha, e consigam trabalhar e aprender. Tem que ter alimento de qualidade, espaços para um ensino criativo”, declarou o governador, enfatizando que o teatro pode ser usado também pela rede municipal de ensino, contribuindo para a formação de alunos do nível fundamental.



“Não precisa entrar na escola para poder vir para o teatro, então, a rede municipal de ensino, que atende aqueles pequenininhos, pode usar tranquilamente, vir aqui, ensaiar, fazer uma apresentação. O teatro não é apenas para os alunos do colégio”, acrescentou Jerônimo.