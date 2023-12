Jerônimo inaugura escola de tempo integral no extremo sul da Bahia | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou, neste sábado, 16, obras nas áreas de educação e infraestrutura no município de Prado, no extremo sul da Bahia. As principais entregas foram o Colégio Estadual de Tempo Integral Homero Pires e a pista de pouso do Aeródromo de Padro.

“Prado tem uma grande importância econômica e cultural para a Bahia. Um município com muita população indígena e com grande potencial turístico. E as entregas de hoje têm tudo a ver com isso. Entregamos um aeroporto totalmente reformado, pistas de ciclismo, um mercado, para que moradores tenham um espaço bom para gerar emprego e renda, e uma escola no modelo integral, para garantir a formação profissional da juventude”, disse Jerônimo.

“Ainda teve a pavimentação asfáltica, para facilitar o acesso à cidade, não só para turistas, mas para benefício da população. Sem contar com as diversas autorizações de intervenções de infraestrutura”, complementou o governador.

O Colégio Estadual de Tempo Integral Homero Pires, localizado no bairro Novo Prado, é a 36ª unidade de ensino entregue somente em 2023. A expectativa é que sejam atendidos, aproximadamente, 733 alunos nos três turnos.

A unidade conta 12 salas, 04 laboratórios, biblioteca, teatro com capacidade para 200 pessoas, restaurante estudantil com 200 lugares, campo de futebol society com pista de atletismo, quadra poliesportiva coberta, vestiário, banheiros e guarita. Foram investidos R$ 25 milhões na construção. De acordo com a secretária da Educação, Adélia Pinheiro, é mais uma demonstração do reforço que está sendo dado ao setor.

“Mais importante é que o processo pedagógico e a formação dos nossos estudantes avancem, se dê com qualidade crescente, seja no fazer, em laboratórios, mas também com salas climatizadas, que acolhem o estudante e o professor. Nessa escola, os estudantes podem executar aquilo que aprendem na teoria”, afirmou Adélia.

A comunidade estudantil da zona rural de Prado ainda recebeu um novo ônibus escolar, tornando mais rápido e seguro o transporte até a sede do município.

Infraestrutura

Na área de infraestrutura, foram entregues algumas obras que vão facilitar a chegada à cidade, mas também vão atender municípios vizinhos. O governador inaugurou a recuperação da pista de pouso do Aeródromo de Prado. A obra, realizada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), através da Superintendência de Infraestrutura de Transporte (SIT), teve um aporte de R$ 2 milhões. Os reflexos também alcançarão os moradores de cidades próximas, como Porto Seguro, Alcobaça, Itamaraju e Vereda.

Foi inaugurada também a pavimentação asfáltica da BA-489, em um trecho de três quilômetros que dá acesso a Prado. O recurso nessa intervenção foi de pouco mais de R$ 4 milhões. Além melhorar a vida dos 28 mil habitantes locais, serão contempladas também as áreas de pecuária e agricultura, principais atividades econômicas, com que terão escoamento dos produtos facilitado.

A Seinfra foi autorizada a executar o Programa de Recuperação de Rotas Produtivas, através da inclusão de estradas vicinais em áreas indígenas, conforme Termo de Compromisso com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Reforçando a parceria com as prefeituras, o governador inaugurou a reforma e requalificação do Mercado Municipal do Bairro Sebastião, e 88 barracas, oferecendo melhores condições de trabalho e de comercialização de produtos. A obra foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado (SDR), através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em conjunto com a prefeitura.