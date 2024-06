Jerônimo inaugura obras e anuncia novos investimentos em Mirangaba | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi ao município de Mirangaba, na manhã deste domingo, 26, para inaugurar obras e anunciar novos investimentos da gestão estadual na cidade. Uma das inaugurações foi a pavimentação em asfalto e paralelepípedo em um trecho da BA-419.

A obra, executada pela Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) com um investimento superior a R$ 10,2 milhões, ocorreu em uma extensão de 10,2 km da rodovia, entre o entroncamento da BA-419 e o povoado quilombola Santa Cruz. Na avaliação de Jerônimo, a melhoria acaba beneficiando o escoamento da produção agrícola da comunidade.

“É uma estrada que liga a sede às comunidades rurais e aos quilombos. E ouvir depoimentos das pessoas dizendo que antes andavam na lama, com carros virando, empurrando o carro, o carro atolando, poeira, me deixa muito alegre estar aqui hoje fazendo essa entrega”, comentou o governador.

Jerônimo também inaugurou em Mirangaba a nova Unidade Básica de Saúde (UBS), construída na sede do município a partir de um convênio entre o governo do estado e a prefeitura, com um investimento de R$ 1,3 milhão. A expectativa é que o equipamento atenda a seis mil pessoas na região.

“A unidade funcionava em uma casa locada e agora tem a oportunidade de ter um espaço próprio, ampliando o serviço. A gente agora consegue oferecer, além das consultas, toda a parte de diagnóstico, preventivo, também a parte de vacina, e traz de forma inovadora o atendimento de saúde bucal, que na outra unidade não tinha”, destacou a secretária de Saúde, Roberta Santana.

No mesmo município, o governador também inaugurou a instalação do Projeto Conecta Bahia, na Praça do Comércio, no distrito de Canabrava, distante 53 quilômetros da sede. O investimento de R$ 33,5 mil feito pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) visa a popularização dos serviços públicos de provimento de internet sem fio. A entrega possibilitará conectar, ligar, unir, aproximar o cidadão ao exercício da cidadania, ao conhecimento, ao município e ao estado.

Novos investimentos

Além das inaugurações, Jerônimo também aproveitou a visita a Mirangaba para autorizar uma série de novos investimentos, como a elaboração do projeto de pavimentação asfáltica da rodovia BA-144, no trecho de 20 km entre Mirangaba e o acesso ao distrito de Nuguaçu; o início do processo de licitação da travessia urbana entre a BA-419 e BA-144; e a celebração de um convênio com o município para a reforma e a ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O governador autorizou ainda a implantação do projeto de Sinalização Vertical e Horizontal de Trânsito na sede e distritos de Mirangaba; a instalação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) nos povoados de Palmeiras e Ponto Alegre; a cessão de um kit odontológico para a UBS da Lagoa da Canabrava e de uma processadora de raio-X para o Hospital Municipal de Mirangaba, que também vai receber obras de reforma e ampliação; além de outro convênio, para construção de duas UBSs nas localidades de Queimada Grande e Mandacaru.

Por fim, a Secretaria da Educação (SEC) vai iniciar a licitação para ampliação, modernização, reforma e requalificação do atual prédio do Centro Educacional Soror Joana Angélica, com a implantação de cinco salas de aula, restaurante estudantil, teatro e vestiário. O custo da obra está estimado em R$ 8,7 milhões.

