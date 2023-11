Jerônimo já tem critérios para escolher nomes de 2024, diz Fabya Reis | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) já tem os critérios definidos para a escolha dos candidatos de sua base aliada nas eleições municipais de 2024. De acordo com a secretária estadual Fabya Reis (PT), da pasta de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), os parâmetros foram elaborados por um grupo de assessoramento do chamado “Conselho Político” e entregues ao gestor estadual.

As principais candidaturas, porém, ainda não foram definidas. No caso de Salvador, há pelo menos seis pré-candidaturas colocadas: as dos deputados estaduais Robinson Almeida (PT) e Olívia Santana (PCdoB); as dos deputados federais Lídice da Mata (PSB) e Antonio Brito (PSD); além do vereador Sílvio Humberto (PSB) e do vice-governador Geraldo Júnior (MDB).

“O governador segue trabalhando nos diálogos com o Conselho Político, que ele pessoalmente não abre mão de coordenar com todos os partidos da base. Os partidos da base que estão com pré-candidatura seguem também numa movimentação legítima, mas todos já bastante unificados em nome da unidade e também focados, que é o trabalho desse grupo que assessora esse Conselho Político, de sistematização das suas propostas para consolidar em um projeto, em uma estratégia de projeto para Salvador” disse Fabya Reis ao portal A TARDE.

Apesar de assumir que os critérios já foram estabelecidos, Fabya Reis preferiu não revelar quais são eles, função deixada para o governador do estado.

“Esse briefing, a gente já deu. O governador deve falar sobre ele. É uma fala que cabe ao nosso governador, a divulgação. Mas, nas sugestões, inclusive na reunião política, eles falam de fato desse perfil, do perfil que Salvador precisa”, contou Fabya Reis.

Segundo avaliação da titular da Seades, as opções colocadas à mesa para decisão de Jerônimo são qualificadas para disputar a prefeitura de Salvador e isso, de acordo com ela, é uma vantagem do grupo político para 2024.

“A vantagem que ele tem é que, das experimentações, dos quadros políticos que estão à disposição dos partidos da base, que estão com pré-candidatura, todos são pessoas já bastante experimentadas, pessoas com capacidade, pessoas que têm um perfil de conexão com essa cidade e que, portanto, no momento oportuno, ele detalhará. Esse processo não vai ter grandes dificuldades, eu acredito”, avaliou a secretária.