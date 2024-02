Jerônimo lamenta casos de estupro no Carnaval: “Abala bastante” | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou neste domingo 11, os dois casos de estupro registrados durante o Carnaval de Salvador em 2024. Um deles teria ocorrido na madrugada de sexta-feira, 9, em Ondina, nas proximidades do antigo Salvador Praia Hotel; o outro, segundo o gestor estadual, ocorreu fora do circuito, quando a vítima se encaminhava para retornar para casa.

“Nós preservamos de imediato as duas mulheres. A segunda inclusive estava bastante chocada”, comentou o governador. “Nós damos todo o apoio às famílias dessas duas. Principalmente desta última, porque a família está presente, está colada, então nós estamos recebendo a orientação dos profissionais das áreas de direitos humanos e da saúde, tentando fazer aquilo que cabe ao Estado fazer”, complementou Jerônimo.

De acordo com o governador, a Polícia Civil está investigando ambos os casos, tentando identificar os múltiplos autores através de depoimentos e das imagens das câmeras de segurança presentes nos circuitos.

“No que diz respeito à busca dos autores, desde o primeiro dia que a Polícia Civil está nas investigações, ouvindo, pegando as câmeras do circuito, da região onde aconteceu. Este último evento de estupro não foi dentro do circuito, foi na saída, para que a pessoa pudesse acessar o meio de transporte para ir para casa”, afirmou Jerônimo.

“De imediato, nós, com a Polícia Militar e a Polícia Civil, estamos buscando informações além daquelas que nós disponibilizamos, tanto de inteligência quanto de câmeras, e ouvindo as pessoas para nos ajudar a buscar os autores e entregá-los à Justiça. E outra é a solidariedade às mulheres e às famílias”, acrescentou o gestor estadual.

Jerônimo lamentou os casos de estupro e pediu respeito às pessoas que vão ao Carnaval de Salvador, tanto para curtir quanto para trabalhar.

“Termos dois fatos abala bastante a gente, comove muito a gente. No Carnaval deste ano, a palavra respeito tem sido a mais forte. Respeito às pessoas que participam, tanto quem trabalha quanto quem vem frequentar, assistir e brincar”, concluiu.