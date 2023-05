Jerônimo não confirma anuncio do nome Trindade no 2 de Julho

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), foi questionado na tarde desta segunda-feira, 29, sobre um possível lançamento do nome do presidente da Conder, Zé Trindade, como pré-candidato a prefeitura de Salvador, no tradicional desfile de Dois de Julho.

"Nós não teremos eu acredito condições de anunciar o nome da construção eleitoral. Me parece que alguns municípios já vai ser natural isso. Em Salvador eu tenho dito que a gente precisa construir isso com os meus partidos, com as lideranças políticas. Nós temos bancadas de vereadores, temos um partido, nós temos um Conselho Político. Os nomes que vocês tem citado, sempre estão trabalhando", declarou o governador.

"Agente não vai dizer quem é ou quem não é agora, não será nome de carteira ou de bolso, de paletó, mas eu quero sim ajudar a construir esse nome pra que a gente possa dizer competitivo em Salvador e Região Metropolitana", afirmou Jerônimo.